661570
/661570/محافظة-الجيزة-تضبط-جامعي-قمامه-من-المنازل-يلقون-بالمخلفات-بالطريق-العام
11:26 ص - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالشوارع وتكثيف حملات رفع المخلفات مع متابعة التزام الشركات والمتعهدين بجمع القمامة ونقلها لنقاط الجمع ومحطات المناولة والمقالب التي حددتها المحافظة.
دوت الخليج
محافظة الجيزة تضبط جامعي قمامه من المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام
تمكنت الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الدقي من رصد قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام، بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية ومحطات المناولة المصرح بها من قبل المحافظة، الأمر الذي يسئ للمظهر العام للطريق ومخالفه يحاسب عليها القانون. و قامت محافظة الجيزة، من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطه الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفه بالكامل بدءاً من جمع القمامه وحتي إلقاءها بالطريق العام وقد تم التعرف علي المخالفين حيث تم ضبط عدد ٢ مخالف خلال حملات علي مدار يومين وتم تسليم كلاً منهما لقسم شرطه الدقي والتحفظ علي السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما علي النيابه العامه لإستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعه وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين. وقد وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصله الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام، والجزيرة الوسطي للشوارع الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تابع موقع دوت الخليج علي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة تضبط جامعي قمامه من المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.