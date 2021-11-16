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/661570/محافظة-الجيزة-تضبط-جامعي-قمامه-من-المنازل-يلقون-بالمخلفات-بالطريق-العام

11:26 ص - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

دوت الخليج

محافظة الجيزة تضبط جامعي قمامه من المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام

تمكنت الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الدقي من رصد قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام، بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية ومحطات المناولة المصرح بها من قبل المحافظة، الأمر الذي يسئ للمظهر العام للطريق ومخالفه يحاسب عليها القانون. و قامت محافظة الجيزة، من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطه الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفه بالكامل بدءاً من جمع القمامه وحتي إلقاءها بالطريق العام وقد تم التعرف علي المخالفين حيث تم ضبط عدد ٢ مخالف خلال حملات علي مدار يومين وتم تسليم كلاً منهما لقسم شرطه الدقي والتحفظ علي السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما علي النيابه العامه لإستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعه وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين. وقد وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصله الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام، والجزيرة الوسطي للشوارع الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.