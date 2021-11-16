في نسخته الرابعة..مايسة عطوة تكشف أهمية منتدى شباب العالم 

/661571/في-نسخته-الرابعةمايسة-عطوة-تكشف-أهمية-منتدى-شباب-العالم

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بعودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن عودة منتدي شباب العالم مجددًا يؤكد استعادة مدينة السلام مكانتها كعاصمة للسياحة المصرية ومقصد مهم للسياح.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مايسة عطوة بشأن عودة منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأشارت مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى الإنجازات التي حققها منتدي شباب العالم في ثلاث النسخ الماضية للمنتدي من مدينة السلام شرم الشيخ، وأكبر دليل على ذلك حرص عدد كبير من شباب العالم حضورة ومشاركته للمنتدى كل عام، ويأتي ذلك نظرًا لمناقشة الكثير من القضايا والموضوعات التي تثير الرأي العام مؤخرًا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القضايا والموضوعات التي من المفترض أن تكون على طاولة المناقشات والبحث في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وهي قضايا المناخ خاصة وان هذه القضية تهدد البشرية جمعاء وأن مصر فازت بحق استضافة قمة المناخ القادمة وهذا يدل على المكان التي وصلت لها الدولة المصرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا وإعادة تعمير ليبيا وغيرها من الموضوعات الهامة.