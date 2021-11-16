حزب مصر الحديثة يفتتح مقراً جديداً لأمانة شمال القاهرة بشبرا..ويؤكد: نسعي لتنشئة كوادر حزبية تكون علي قدر المسؤولية

/661572/حزب-مصر-الحديثة-يفتتح-مقرا-جديدا-لأمانة-شمال-القاهرة-بشبراويؤكد-نسعي-لتنشئة-كوادر-حزبية-تكون-علي-قدر-المسؤولية

افتتح الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقرا جديدا لأمانة شمال القاهرة بشبرا، في حضور عدد من قيادات الحزب على رأسهم، الامين العام اللواء احمد فهمي ، عبدالحارس محمد هلالي أمين شمال القاهرة ، محمد عبدالجواد عبدالهادي أمين التنظيم، أحمد محمد خليفة الأمين المساعد لشئون البرلمان، هشام عبدالعزيز أمين لجنة التعليم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح حزب مصر الحديثة مقرا جديدا لامانة شمال القاهرة

حزب مصر الحديثة

وقال دعبس، في بيان له، إن افتتاح مقر الحزب بأمانة شمال القاهرة، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيرى وثقة الشارع المصرى فى الحزب و من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية، مؤكدا أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر الي اي استحقاقات انتخابية قادمة.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن الفكر الرئيسي للحزب هو التواصل مع كافة المواطنين والعمل على تنشئة كوادر حزبية تتولى امانة المسئولية وان هناك مقار جديدة سيتم افتتاحها لقيام الحزب بمسئوليته الوطنية فى كافة ربوع الوطن.

وأضاف دعبس ، أنه خلال الفترة القادمة ستشهد المقرات التى تم افتتاحها فى المحافظات مبادرات كثيرة لتأهيل الشباب والمرأة لسوق العمل ، بحانب الندوات والمؤتمرات التى ينظمها الحزب فى إطار دعم مواقف الدولة فى القضايا والتحديات المطروحة على الساحة داخليا وخارجيا.