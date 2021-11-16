يخوض منتخب مصر الأول، أخر مبارياته في المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، عندما يستضيف منتخب الجابون، يوم الثلاثاء في تمام الساعة 3 عصرًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة مصر والجابون اليوم:

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .

وجاءت المباراة الأولي في كأس الأمم الأفريقية 1994 بتونس فاز منتخب مصر على الجابون (4 – 0) في مستهل مشواره بالبطولة سجل الأهداف كل من: بشير عبدالصمد " هدفين " وأيمن منصور وحمزة الجمل

ثم كرر منتخب مصر نفس النتيجة في لقاء ودي سنة 2000 أقيم في أسوان وسجل الأهداف أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم على وعبدالظاهر السقا.

وتفوق منتخب مصر أيضا بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي آخر في 2004 وسجل الاهداف حسام حسن " هدفين ".

وفي المباراة الاخيرة إنتهت بنتيجة 1/ 1 خلال المباراة التي أقيمت بالجابون ضمن الجولة الثانية للتصفيات الإفريقة الحالية والمؤهلة للمونديال وسجل هدف منتخب مصر مصطفى محمد .

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي)