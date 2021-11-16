/661574/مجلس-النواب-يرفض-رفع-الحصانة-عن-إحدى-النائبات

رفض مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس رفع الحصانة عن احد نائبات المجلس بعد طلب رفع الحصانة عنها من النائب العام

دوت الخليج

وقال المستشار احمد سعد الدين انه قد ورد الي رئيس المجلس رسالة تفيد برفع الحصانة عن احدي النائبات واضاف ان هيئة مكتب المجلس اعد تقريرا بهذا الشان واتضح ان طلب رفع الحصانة غير مستوفي للشروط القانونية واللائحية الخاصة بهذا الامر ومن جهة اخري بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب اللجنة التشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكد تقرير اللجنة، أن مصر والعالم شهدا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن إحدى النائبات .

وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فىي البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.