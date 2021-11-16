/661549/أسنان-دمنهور-2022-طفرة-إنشائية-جديدة-تضاف-لإنشاءات-جامعة-دمنهور-صور

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن مشروع إنشاء كلية طب الأسنان يعتبر طفرة هائلة وإضافة جديدة لجامعة دمنهور لإنها تنفذطبقاً ُللمواصفات ومعايير الجودة العالمية، حيث تقام على مساحة 1600 متر مربع وتتكون من 9 أدوار عبارة عن دور أرضي و 8 أدوار علوية شامل المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين مما يخدم قطاع عريض من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أسنان دمنهور 2022 طفرة إنشائية جديدة تضاف لإنشاءات جامعة دمنهور جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمنشآت المجمع العلمي، حيث شدد صالح على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للجدول الزمني الذي تم إعداده، مؤكداً على العمل بمعايير وبمواصفات عالمية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأكد صالح على سعي الجامعة للتميز محلياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المعايير الدولية. واشار رئيس جامعة دمنهور أنه تم بدء العمل في إنشاء كلية طب الأسنان بتاريخ 16/11/2015 كمرحلة أولي وتشمل ترميم وتحديث المبنى القديم تليها المرحلة الثانية بتاريخ 15/3/2017 وتشمل انشاء مبنى جديد مكون من 9 ادوار ( ارضي و8 أدوار )،وأضاف رئيس الجامعة الي أنه سوف يتم الإنتهاء من المشروع وتسلميه نهائيا لبدء التشغيل بتاريخ 30/5/2022 . وشهدت جامعة دمنهور خلال الأعوام الاخيرة العديد من الإنشاءات تمثلت في كلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التمريض ومبنى المعامل المركزية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالإضافة للصرح التعليمي الكبير المتمثل كلية الهندسة التي تعد إضافة كبير لجامعة دمنهور حيث تضم 37 ورشة ومعمل مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية.

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