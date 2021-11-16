محافظ أسوان لـ التاسعة: سنلبى احتياجات جميع المتضررين من السيول

جدة - نرمين السيد - وتابع عطية، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، أن السيول أسفرت عن تدمير 106 منازل ريفية من الطوب اللبن، و394 انهيارًا جزئيًا فى المنازل.
وأوضح أن بعض المنازل فيها جدار واحد فقط منهار، ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طلب حصر الخسائر، معقبا: "أطمئن المواطنين المتضررين من السيول بشأن تلبية احتياجاتهم".
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