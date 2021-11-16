فيديو.. الهلال الأحمر لـ«التاسعة»: قدمنا لمتضررى سيول أسوان كل مواد الإغاثة

جدة - نرمين السيد - قال معتز عبدالغفار مسؤول وحدة الكوارث فى الهلال الأحمر المصرى، إنهم يتابعون الحدث وما وقع فى أسوان من سيول وأمطار أول بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية فى القاهرة.





وأكد عبدالغفار فى مقابلة لبرنامج التاسعة أجراها الإعلامى يوسف الحسينى لحلقة خاصة من أسوان على الفضائية المصرية، إن الهلال الأحمر بدأ فى التدخل مع هدوء أوضاع الطقس، وأمد فرع أسوان بجميع لوازم الإغاثات. وأشار إلى أنهم قد أجروا حصرا أوليا للمتضريين، والمصابين فى المستشفيات، وقدموا مراتب وبطاطين وملايات وحصير وأدوات نظافة شخصية وأغراض نسائية وغيرها. وأوضح أنهم يعاينون الأضرار على أرض الواقع وبناء عليه يتم صرف مواد الإعاشة والإغاثة.

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