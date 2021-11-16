8 ملايين متر مكعب خلال 55 دقيقة.. محافظ أسوان يتحدث لـ«التاسعة» عن السيول

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تعرضت لسيول أطاحت بالعديد من المنازل، مشيرا إلى أن أهم ما شغله وشغل كل المسؤولين فى المحافظة هوألا يكون هناك خسائر فى الأرواح.





وأضاف محافظ أسوان فى لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى السيول استمرت لمدة 55 دقيقة هبط فيها 8 ملايين متر معب من المياه وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن آخر سيول تعرضت لها أسوان قبل ذلك كان فى عام 2010 واستمرت لمدة ساعتين هبط خلالها 5 ملايين متر مكعب. وأكد أن المحافظة بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على الوضع إذ أن كمية المياه كانت كبيرة وأثرت على حركة المرور فى الشوارع وعلى محطات الصرف الصحى، ولكن بفضل تكاتف كل الأجهزة فى المحافظة نجحنا فى السيطرة فى أسرع وقت ممكن لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

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