فيديو.. محافظ أسوان لـ«التاسعة»: فرش كامل لإسكان متضررى السيول

جدة - نرمين السيد - وأضاف محافظ أسوان فى لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى، أن المواطن وحياته أمانة فى رقابنا، مؤكدا أن إسكان متضررى السيول سيكون مفروشا بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه اجتمع مع العديد من جمعيات المجتمع المدنى والتى طلبت المساعدة بكل ما يلزم لفرش منازل المتضررين من السيول، بالإضافة إلى ما ستقدمه الحكومة والمحافظة لهم من مساعدات مختلفة ومتنوعة.