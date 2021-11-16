جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ خلال لقاء له ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم يوسف الحسينى، أنه من المتوقع أن تزيد الخسائر، مشيرا إلى أنه تم حساب خسائر الأجهزة الكهربائية والأثاث، بالإضافة إلى شون التمور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان لـ التاسعة: خسائر السيول تقدر بـ 56 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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