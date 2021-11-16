محافظ أسوان لـ التاسعة: المواطن فى رقبتنا.. وسننفذ رغبات متضررى السيول

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ خلال لقاء له ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم يوسف الحسينى، أن أى منزل تعرض لخسائر سوف يتم إعادة ترميمه وبناءه وفرشه من جديد.
وأوضح أنه تم توفير 10 عقارات جاهزة تم تخصيصها للكوارث فى المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المتضررين حتى يتم بناء المنزل البديل، وفى حال رغبة المتضرر فى البقاء يمكنه الحصول على الشقة.
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