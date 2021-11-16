فيديو- محافظ أسوان لـ التاسعة: بناء منازل حديثة بديلة للمهدمة نتيجة السيول

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ خلال لقاء له ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم يوسف الحسينى، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان من أجل المساكن البديلة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المقاولين بأن المشروع غير هادف للربح.

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