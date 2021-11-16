عاجل- إصابة شخصين.. الصحة تصدر بيانا عن انفجار ماسورة غاز كفر طهرمس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن سيارات الإسعاف، فور وقوع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت إن أحد المصابين ويبلغ من العمر 80 عاماً خرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية، موضحة أن إصابته كانت عبارة عن اختناق نتيجة الحادث، بينما المصاب الآخر والذى يبلغ من العمر 73 عاماً ما زال يتلقى الرعاية الطبية لإصابته بحروق بنسبة 65% وجارى عرضه على استشارى العظام والجراحة العامة.

جدير بالذكر أنه فور تلقى هيئة الإسعاف المصرية بلاغا بالحادث فى السابعة و55 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ووصلت فى غضون 8 دقائق.