محمد صابر يكشف لـ«نهار جديد» التسيرات داخل مجمع تراخيص حلوان

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، خلال مداخلة لـ برنامج "نهار جديد" بالتلفزيون المصرى، التسيرات المقدمة داخل مجمع تراخيص حلوان إذ تم تطويره وتزويده بـ 20 شباكا بتقنيات حديثة لتقديم الخدمات للمواطنين تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم خدمات الجماهيرية للمواطنين، لاستكمال الدورة المستنداية فى عدة دقائق برئاسة المقدم محمد سعودى رئيس المجمع.





وقال صابر إن الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناءا على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفى حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

وأوضح صابر أنه بناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء باحداث التقنيات مما يؤدى الى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق اهداف الوزارةإذ تم تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة باشراف اللواء عمرو البيلى لتصبح وحدات مطورة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مكان لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن واستراحة للمترددين، كما يوجد ساحة متطورة للفحص الفنى مستحدثة باحداث التقنيات، يخدم مناطق سكان حلوان بالمعصرة وطرة وادى حوف، 15 مايو لاستخراج رخص القيادة والسيارات وكذلك التجديد، كما يوجد نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، وتم تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى تابعة للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم، ويقوم العميد أحمد التونى مساعد مدير مرور القاهرة لشؤون التراخيص بالمتابعة لتسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كل الإجراءات والاشترطات الوقائية على كل الوحدات.