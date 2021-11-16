وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة...

الاتفاقية تتضمن تقديم برامج دراسية مشتركة ومنح الطلاب شهادات علمية مزدوجة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، فى مجال الهندسة.
قام بالتوقيع على الاتفاقية، د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ود. مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، وعن جامعة لويفيل د. لورى جونزالز الرئيس الأكاديمى للجامعة ود. إيمانويل كولن عميد كلية الهندسة.
وتنص الاتفاقية على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر في تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، يحصل الطالب عند إكتمال متطلبات البرنامج، على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية، ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية على أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل، ويمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة، وفرصة عمل بعد إنتهاء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
شهد مراسم التوقيع، د. رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. توم روكواي العميد المُشارك للبرامج والمبادرات بكلية الهندسة، ود. أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.
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