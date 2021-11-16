مصر تدين حادث تفجير سيارة أمام مستشفي في المملكة المتحدة

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك إثر انفجار سيارة كانت تقل منفذ الحادث أمام مستشفى بالمدينة.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على التضامن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت حيال ضرورة مكافحة تلك الظواهر البغيضة والعمل على استئصال جذورها وتجفيف منابعها.