أول ديسمبر.. انطلاق خدمة الإنترنت المجانى "Wi-Fi" داخل محطة مصر

أعلنت وزارة النقل التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات بهدف توفير خدمه انترنت مجانى Wi-Fi داخل محطة مصر فى رمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها، على أن تنطلق الخدمة رسميا اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.
ويعد مشروع توفير خدمة انترنت مجانى Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسعى إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهى محطات القطارات العالمية.
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