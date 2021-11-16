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استعادت أسعار البترول نشاطها نحو الارتفاع للجلسة الثانية على التواليعقب 4 أيام من الانخفاض المستمر.

دوت الخليج

وتحركت الأسعار بين ارتفاع وهبوط في حيز ضيق في تذبذب متجه صعوداً بشكل عام ، وذلك في الجلسة الأسيوية صباح اليوم الثلاثاء16 – 11 – 2021 م.

أسعار البترول تعاود الصعود في ظل انخفاض الدولار الأمريكي

وواصلت أسعار البترول الصعود عن أدنى مستوى انفضت إليه في 5 نوفمبر، وذلك في ظل انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من أعلى مستوى له منذ 21 يوليو 2020.

وبذلك فقد استعادت أسعار البترول العلاقة العكسية بينها وبين مؤشر الدولار ، كأساس طبيعي للعلاقة بين الإثنين.

وبإعلان دقات ساعة جرينتش توقيت 04:12 صباحاً حققت اسعار البترول في العقود الآجلة لخام النفط غرب تكساس الأمريكي، نيمكس، تسليم ديسمبر القادم ارتفاعاً بنسبة 0.62% لتصل إلى سعر 81.43$ للبرميل.

وكان سعر الافتتاحية لخام غرب تكساس اليوم 80.93$ للبرميل، وبدأ التداولات على فجوة سعرية صاعدة، واختتم تداولات الأمس على سعر 80.88$ للبرميل.

وحققت أسعار البترول اليوم ارتفاعا بنسبة0.71 % في العقود الآجلة لخام النفط برنت تسليم يناير القادم .

ووصل سعر البترول لخام برنت اليوم إلى 82.69$ للبرميل ، وكان برنت قد افتتح تداولات اليوم عند سعر 82.11$ للبرميل.

وبدأ خام برنت تداولاته اليوم بالجلسة الأسيوية على فجوة سعرية صاعدة، واختتم خام برنت تداولات الأمس بسعر 82.05$ للبرميل وجاء صعود أسعار البترول اليوم في ظل انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% لينخفض إلى مستوى 95.43، وافتتح الدولار التداولات اليوم عند 95.47، وكان مؤشر الدولار الأمريكي قد اختتم تداولات الأمس عند 95.41 نقطة.

وتترقب الأسواق الغعلان اليوم عن التطورات والبيانات الاقتصادية بشأن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للبترول عالمياً. كما تنتظر الأسواق نتائج الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شيجين بينج.