/661594/اتفاق مع-هاليبرتون-وبيكرهيوز-الأمريكيتين-على-زيادة-انتاج-البترول-والغاز

عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع مسئولي شركتي هاليبرتون وبيكرهيوز الأمريكيتين لبحث جهود ورغبة الشركتين في زيلادة استثماراتهما بمصر وزيادة قدرات مصر في انتاج البترول والغاز الطبيعي.

دوت الخليج

اتفاق مع هاليبرتون وبيكرهيوز الأمريكيتين على زيادة انتاج البترول والغاز

جاء الاجتماع على هامش مؤتمر اديبك للبترول بأبو ظبي، مع رؤساء كبريات شركات البترول الامريكية شملت شركات هاليبرتون وبيكرهيوز لبحث أنشطتها الحالية في مصر وتعزيز التعاون مع قطاع البترول.

وأشار الملا أنه ناقش خلال اجتماعه مع جو رايني الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للقسم الشرقى من العالم خطط الشركة في الفترة القادمة في مجال زيادة معدلات انتاج الزيت الخام.

وبحث امكانية الاستفادة من امكانات بوابة مصر للاستكشاف والانتاج في دراسة وتحديد جميع الفرص المتاحة والمناطق الواعدة .

وأشار الملا خلال اللقاء إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في قطاع البترول جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وشجعتها على الدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر.

وأشار إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعودة لازدهار صناعة البترول العالمية.

ومن جانبه أكد راينى على اهتمام الشركة بالتوسع في أنشطتها في مصر واستمرار التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع أنشطتها ، معرباً عن تطلعه للمشاركة في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) المقرر عقده في شهر فبراير المقبل .

وخلال لقاءه مع لورينزو سيمونيلي رئيس شركة بيكر هيوز بحث الملا أوجه التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية وتوسيع نطاق التعاون الحالي في مجال البترول والغاز ليشمل لامكانية التعاون في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وسبل التعاون ودعم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 المقبل بشرم الشيخ.

كما استعرض الجانبان سبل الاستفادة من المقومات التي يتمتع بها قطاع البترول خاصة في مجال البنية التحتية بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية المهارات والتدريب في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.

وأكد سيمونيلى على رغبة الشركة في المساهمة وتقديم الدعم الكامل لإنجاح الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تحديد أولويات للمشروعات والتقنيات التي يمكن تنفيذها لخفض الانبعاثات، والتي تشمل تكنولوجيات لخفض انبعاثات غاز الميثان وتحسين كفاءة أنظمة غازات الشعلة بالإضافة إلى مشروعات لاستخدام غاز الهيدروجين في توليد الطاقة، وأعرب وفد بيكرهيوز عن اعتزازهم بالانضمام إلى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في منتدى غاز شرق المتوسط.

شارك في لقاءات ومباحثات الوزير بأبوظبى الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف .