طولها متر.. استخراج لوح خشبي من جسد شاب بمستشفى سوهاج الجامعي «صور»

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أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن فريق طبي من المستشفى الجامعي نجح في استخراج لوح خشبي بطول متر ونصف اخترق جسد شاب يبلغ من العمر ٣٢ سنه نتيجة حادث سير ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أن المستشفى الجامعي استقبل أمس شاباً من إحدى قري مركز جرجا، يعمل سواق عربة كارو، وأثناء حادث سير للعربة تكسر لوح خشب بها ودخل نتيجة الحادث في جسد المصاب من الخلف.

فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج لوح خشبي من جسد شاب

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي، أنه تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي المكون من أطباء قسم جراحة التجميل والمسالك البولية والتخدير وطاقم التمريض، وتمكن من استخراج لوح الخشب من المصاب.

طولها متر.. استخراج لوح خشبي من جسد شاب بمستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور أحمد جابر، نائب مدير المستشفي وأستاذ جراحة التجميل واحد أعضاء الفريق الجراحي، أن اللوح الخشبي اخترق مؤخرة الشاب من الناحية اليمني، ماراً بكيس الصفن نافذاً إلى الناحية اليسري، حيث تمكن الفريق من إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح، وقد خرج المريض من العمليات وهو فى وضع مستقر والحالة الآن محجوزة تحت الملاحظة والعلاج.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم من أطباء قسم التجميل وهم الدكتور أحمد جابر، والطبيب أسامة بكري، والطبيبة أيه عبدالموجود، وأطباء قسم جراحه المسالك الدكتور أحمد الشريف، والطبيب حسني فتح الله، والطبيب عماد مصطفي، والطبيب أحمد خلف السيد، ومن قسم التخدير الدكتورة إيمان كمال، والطبيبة مها حامد، والطبيبة جهاد أحمد، والطبيب زياد أحمد، والطبيبة ابتهال أحمد، والطبيب محمد أبوالسعود، ومن التمريض أسماء حسانين، ومحمد جمال.