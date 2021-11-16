/661578/وفاء-صادق-تنضم-للموسم-الثالث-من-مسلسل-أبو-العروسة

انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي بدأ فريق عمله في التحضير له خلال الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد انضمام وفاء صادق لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

موعد عرض أبو العروسة 3

وأعلن الفنان المصري سيد رجب بطل العمل عن موعد عرضه، حيث نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3".

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.