«ضل الحيطة أفضل من الراجل..ونفسي أعيش مراهقتي»..تصريحات سمية الخشاب لـ «بصراحة»

/661581/ضل-الحيطة-أفضل-من-الراجلونفسي-أعيش-مراهقتيتصريحات-سمية-الخشاب-لـ-بصراحة

فجرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة تصرحات جريئة، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «بصراحة مع» المذاع عبر قناة mbc وان، بجانب الفنان ماجد المصري.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات سمية الخشاب خلال برنامج بصراحة

وكانت أبرز هذه التصريحات، حول طفولتها وخوف والدتها عليها، كما كشفت عن جوانب جديدة من شخصيتها وأسرار من حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها لن تسعى للزواج مرة أخرى إلا في الوقت المناسب، وأتت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- مش محتاجة لراجل يكملني، ومش متجوزة وعايشة أسعد لحظات حياتي

- أرفض مثل "ضل راجل ولا ضل حيطة” وأعتبره رجعي بحت لأن في بعض الأوقات الضل بيكون أفضل من الرجل

- عايزة أعيش مراهقتي لاني معشتهاش

- أمي كانت بتخاف عليا وحبساني ومنعاني أبات عند ولاد خالي أو عمي

- لو صاحبتى قاعده معايا في البيت ممنوع نقفل الباب علينا، بعدها كبرت وعرفت ان حقها كانت تخاف

- وأنا طفلة مشوفتش عقد من الرجالة ومحدش كان عنيف معايا

- -كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني، وكسرت دراع واحد مرة

- أنا مجنونة وممكن أنط من طيارة على إرتفاه 5000 متر، وبمارس الغطس

-أول حب في حياتي كان في المرحلة الثانوية مع ابن الجيران، وكان بيدافع عني أما حد بيضايقني، وكنت بوقف الشارع كله على رجل

سمية الخشاب تتناشد بمد فترة الخطوبة

هذا وحرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه نصيحة للشباب والأهالي المتسارعين على الزواج، والتي تعد السبب الرئيسي في انتشار الطلاق خلال تلك الفترة.

وكتبت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المفروض فترة الخطوبة متقلش عن سنة ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن على البنت ونسترها، قوم أيه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاتة متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خائفة من كلام الناس أو عشان العيال».

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.