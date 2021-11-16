/661585/رئيس-دفاع-النواب-قانون-الجوائح-الصحية-يستهدف-صحة-وسلامة-المواطن

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، يهدف للحفاظ على صحة المواطنين حماية الشعب من الفيروسات والامراض والاوبئة هدف اساسي للدولة تسعي إلى تحقيقة، لافتا إلى جائحة فيروس كورونا والاجراءءات التي تم اتخاذها من الحكومة لخروج بأقل الخسائر .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد العوضي بشأن قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

مواجهة الاوبئة والجوائح

وأشار رئيس دفاع النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إلى أنه كان لابد من وجود اطار تشريعي لتحديد الاجراءات التي تتخذها الحكومة والدولة أثناء تفشي الأوبئة والجوائح، موجها الشكر للجنة الصحة على تقريرها بشأن القانون.

تقرير لجنة الصحة

وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس. كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.