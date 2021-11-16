علاء قريطم..قانون مواجهة الأوبئة يهدف لتمكين الدولة من مواجهة أخطار الجوائح الصحية والحفاظ على صحة المواطنين 

/661586/علاء-قريطمقانون-مواجهة-الأوبئة-يهدف-لتمكين-الدولة-من-مواجهة-أخطار-الجوائح-الصحية-والحفاظ-على-صحة-المواطنين

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب بألزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لمواجهة كورونا ، مشيرا الى الدوة تهتم بشكل كبير بقطاع الصحة وبخاصة ان لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وقال قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان ،لمناقشة قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، ان مصر كانت من اوائل الدول فى مواجهة هذه الازمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، وبالتالى كانت مصر أقل تأثرا.

ولفت الى ان وزارة الصحة قامت بتوفير اللقاح الخاص بكورنا وتم تغطية جميع المحافظات المصرية من اجل صحة الانسان ،مشيرا الى أن مشروع القانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.

واعلن قريطم موافقته على مشروع القانن من حيث المبدأ مطالبا النواب بضرورة الموافقة عليه وبخاصة ان مصر الان فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة حتي لا يؤثر على عجلة الانتاج مرة اخري .