/661587/اليوم-الأهلي-يستأنف-تدريباته-استعدادا-لمباراة-المقاولون-العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لاستئناف الدوري ولخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المران بإستاد التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك 5ـ3 في اللقاء الذي جمعهما الجمعة قبل الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.