/661588/أمين-عام-الشيوخ-يكرم-وكيل-الوزارة-بإدارة-الاستحقاقات-بالمجلس-بمناسبة-بلوغها-السن-القانونية

شهد المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ اليوم حفل تكريم السيدة دولت امين وكيل الوزارة بادارة الاستحقاقات بمجلس الشيوخ بمناسبة بلوغها السن القانونية للخروج على المعاش.

دوت الخليج يرصد تفاضيل تكريم دولت امين بمناسبة بلوغها السن القانونية للخروج على المعاش من أمين عام الشيوخ

لبلوغها السن القانوني للمعاش

حيث قام المستشار عتمان بتسليمها درع المجلس تقديرا لها ولما قدمته. وبذلته خلال سنوات عملها الطويلة بالمجلس مشيداً باخلاصها وتفانيها في العمل واكد المستشار عتمان حرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تكريم أبنائه تقديرا وعرفانًا لهم لما بذلوه من جهد وإخلاص في عملهم ولم يبخلوا على مجلسهم بنقطة عرق واحدة في سبيل رفعته.

وقال المستشار عتمان اننا اليوم ونحن نكرم زميلة فاضلة لندعوا الله بأن يطيل عمرها ويمتعها بالصحة والعافية وان يجازيها خير الجزاء لما قدمته لصالح عملها بهذه المؤسسة العريقة من جهتها أكدت السيدة دولت امين سعادتها بهذا التكريم وقدمت شكرها للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس ونائبة المستشار عمرو يسري وكافة زملائها بمجلس الشيوخ على هذه الحفاوة التي شهدتها في حفل تكريمها مؤكدة ان هذا التكريم خير ختام لسنوات عملها الطويلة بالبرلمان المصرى متمنية للجميع موفور الصحة والسعادة.