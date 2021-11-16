/661589/عبدالحفيظ-يحضر-التدريبات-بعد-العودة-من-الإمارات

حضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، بعد عودته للقاهرة مساء أمس قادمًا من الإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عبدالحفيظ قد سافر للإمارات رفقة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي؛ لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف المقبلة التي يشهدها الدوري الممتاز.

وحضر عبدالحفيظ مران اليوم والذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المران على استاد التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وبدأ بجلسة في صالة «الجيم» استغرقت قرابة30 دقيقة، ثم استكمل بعدها الفريق مرانه.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك 5ـ3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.