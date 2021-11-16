«أطيب قلب»..كارول سماحة تهنئ بتول عرفة بعيد ميلادها

/661592/أطيب-قلبكارول-سماحة-تهنئ-بتول-عرفة-بعيد-ميلادها

حرصت المطربة كارول سماحة، على تهنئة صديقتها بتول عرفة بيوم ميلادها، من خلال توجيه رسالة تحمل معاني الحب والإمتنان لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”.

دوت الخليج يرصد رسالة كارول سماحة لبتول عرفة في يوم ميلادها

ونشرت كارول سماحة صورة تجمعها ببتول عبر موقع تويتر، وعلقت عليها: “ كل سنة وأنتِ طيبة يا أطيب قلب، أكثر شخصي محب للحياة أعرفه، صديقتي الموهوبة بتول عرفة، أتمنى لكي كل الأشياء الجميلة في هذا العالم، بحبك جدًا”.

على الصعيد الأخر، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز كليب أغنية المطربة كارول سماحة الجديدة والتي أتت بعنوان «يا شباب يا بنات» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية «يا شباب يا بنات» من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي تنَين صحابي على قلبي غاليين الأول بعده عذابي راكض ورا الحلوين والتاني مجوز يللي حبا قلبو من سنين واللي جمعهن انّو تنياتن كذابين يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين أنا قلبي والله طق من العالم يللي بتنق اتجوزنا ولا لأ على الحالتين ندمانين”.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

و كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.