49 طن مواد غذائية.. «تحيا مصر» يدعم متضررى السيول فى أسوان

جدة - نرمين السيد - استقبل القافلة أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من قيادات المحافظة ومسؤولى مؤسسات المجتمع المدنى لبدء عملية توزيع محتويات القافلة.



وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تسيير هذه القافلة يأتى فى إطار الجهود التى يقوم بها الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات، لافتا إلى أن القافلة تتضمن 24 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.

وأضاف أن القافلة تتضمن أيضا سيارات محملة بـالأمتعة تشمل 2000 مرتبة اسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية، و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 أسرَّة، للمشاركة فى إغاثة الأسر التى انهارت منازلهم جراء السيول، مشيرا إلى أن هذه القافلة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء الصندوق من الشركات المصرية ومنها النساجون الشرقيون، وتاكى، ورنين، ودومتى، والدقهلية للدواجن، فضلا عن التنسيق والشراكة مع مؤسسة الأورمان ومؤسسة أشرقت ومؤسسة خير بلدنا وجمعية أم القرى بأسوان، لضمان سرعة الوصول للأسر المتضررة من السيول وتوزيع محتويات القافلة.

وأوضح أنه تم تحديد 14 نقطة لعملية التوزيع هى: أبو الريش قبلى وبحرى، وخور عواضة، الشبيكة، سلوا قبلى، وإبريم، والشلال، وغرب أسوان، الاعقاب، السيل الريفى، الحكروب، الجزيرة، كيما، جزيرة هيصا، والكوبانية، سيتم التحرك إليها من خلال سيارات نقل صغيرة محملة بمحتويات القافلة لبدء توزيع المستلزمات العاجلة للمواطنين، لصعوبة وصول الحاويات الكبيرة للمناطق المنكوبة.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق أنه تم تخصيص الحساب رقم 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات لتلقى التبرعات والمساهمات فى جهود إغاثة متضررى موجة الطقس السيء بمحافظة أسوان، فضلا عن استقبال هذه المساهمات من داخل وخارج مصر عبر الموقع الإلكترونى للصندوق www.tahyamisr.org، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين والمتبرعين عبر الخط الساخن 15118.

جدير بالذكر أن الصندوق نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التى تعرضت لها البلاد فى عامى 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة فى مواجهة جائحة كورونا.