تحويلات مرورية لتنفيذ تطوير الطريق الدائرى فى المعادى

جدة - نرمين السيد - وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق، الأمر الذى يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالإتجاهين لحين الإنتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.



كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

- الاتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.



- الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يمينا شارع السعادة فيسارا اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى اتجاه الدائرى.



وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021 بداية من الساعة 12 صباحا لمدة 3 أشهر.



وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.