رئيس قطاع الشئون الثقافية يبحث سبل تعزيز التعاون مع موريتانيا

التقى الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، بالدكتور أحمد ولد أخطيرة أمين عام وزارة التعليم العالي الموريتانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التعليمي والثقافي.

وخلال اللقاء، أكد د. العزازي على أهمية تطوير التعاون مع موريتانيا، من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والأبحاث والإشراف العلمي، وإبرام العديد من الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والموريتانية الحكومية والخاصة والأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الصدد.

وأشاد الدكتور أحمد ولد أخطيرة أمين عام وزارة التعليم العالي الموريتانية، بمستوى التعاون القائم بين البلدين، كما ثمن الدور المصري الرائد في دعم طلاب دولة موريتانيا الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.