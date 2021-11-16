القومى للمرأة يعقد اجتماعه الدورى لمناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبمشاركة عضوات وأعضاء المجلس ، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بجهود وفد مصر خلال مناقشة تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى السفيرة ميرڤت التلاوى الرئيسة السابقة للمجلس والدكتورة العظيمة الراحلة فرخندة حسن الامينة العامة السابقة للمجلس على كل ما بذلوه من جهود خلال مناقشة التقرير السابق ، كما أشادت بجهود الأمانة العامة للمجلس خلال ذات السياق.
هذا وقد تضمن الاجتماع ايضا استعراض أنشطة اللجان العامة للمجلس خلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمزمع اطلاقها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ .
كما تضمن الاجتماع عرض انجازات وجهود الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة في ملتقى شغلنى والعديد من المعارض الهامة التى تساهم فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا .
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