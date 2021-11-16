الدكتور خالد عبدالغفار: نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن ”هادي” وحالته الصحية مستقرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن هادي محمدي محمدي، والذي تم علاجه على نفقة الدولة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استغاثة المريض عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المريض وصل إلى المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، يوم الإثنين 8 نوفمبر، بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، قام بمناظرة الحالة فور وصولها الساعة ١١ مساء، وتم اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية والطبية ونقل ملف المريض وقرار اللجنة العليًا لزراعة الأعضاء والقومسيون الطبي من معهد ناصر إلى معهد الكلى.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، أن فريق زراعة الكلى بالمعهد، أجرى الجراحة بنجاح،، والمريض خرج إلى غرفة رعاية الزرع، وحالته مستقرة والكلى المنزرعة تعمل بشكل ممتاز، مؤكدا أن والدة المريض المتبرعة بالكلى في حالة صحية ممتازة.