الصحة : إصابة شخصين في حادث انفجار ماسورة غاز بمنزل بـــ ”كفر...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة شخصين، جراء حادث انفجار ماسورة غاز، وقع صباح اليوم، بعقار بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة.
وأشارت الوزارة إلى أن سيارات الإسعاف، فور وقوع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت إن أحد المصابين ويبلغ من العمر 80 عامًا خرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية، موضحة أن إصابته كانت عبارة عن اختناق نتيجة الحادث، بينما المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 73 عامًا مازال يتلقى الرعاية الطبية لإصابته بحروق بنسبة 65% وجاري عرضه على استشاري العظام والجراحة العامة.
جدير بالذكر أنه فور تلقي هيئة الإسعاف المصرية بلاغ بالحادث في السابعة و55 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ووصلت في غضون 8 دقائق.
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