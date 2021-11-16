لليوم الثاني على التوالي ...متابعة تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا

شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على متابعة وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً
ووجه شعراوي المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين بالمحافظات، ، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي
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