حالة الطقس اليوم.. تحذير الأرصاد من الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم تصدرت مؤشرات البحث بعد تأكيد هيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الغربية تتأثر بسقوط أمطار تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة علي كل من السلوم ومطروح، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء تصل الأمطار إلي محافظة الإسكندرية، ومع بداية الساعات الأولي غدا الأربعاء تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلي القاهرة .

حالة الطقس والارصاد

وكانت الأرصاد، أكدت أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على الأنحاء كافة.

حالة الطقس ونسبة الرطوبة

و الأرصاد أكدت أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري، وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16نوفمبر 2021

درجة الحرارة على القاهرة: العظمي 26 والصغرى 18

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 25، والصغرى 19.

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 29 درجة و20 للصغرى

درجة الحرارة على قنا: العظمى 28 والصغرى 16 درجة

درجة الحرارة على شرم الشيخ: العظمى 27، والصغرى 20

درجة الحرارة على الغردقة: العظمى 28، والصغرى 20.

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 28 والصغرى 19

درجة الحرارة على سوهاج العظمى 27، والصغرى 17.

حالة الطقس والشبورة الكثيفة

وحالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس والملاحة البحرية

و البحر المتوسط حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.