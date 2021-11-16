الجماهير تزين مدرجات ستاد برج العرب قبل انطلاق مباراة مصر والجابون.. صور

توافدت الجماهير المصرية، على ستاد برج العرب قبل ساعتين من انطلاق مباراة منتخب مصر والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة بحضور 5 آلاف مشجع.

وحملت الجماهير أعلام مصر داخل مدرجات ستاد برج العرب، وهتفت للمنتخب كما استمعت للأغانى الوطنية داخل الملعب قبل انطلاق المباراة.

ويظهر محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لاعبا الأهلى، فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر فى مباراة الجابون اليوم الثلاثاء، فى الجولة الأخيرة بالدور الأول بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقر كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل الفراعنة أمام الجابون اليوم، بعد ضمان التأهل رسميا للمرحلة الفاصلة.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بهدف الفوز رغم أن نتيجتها غير مؤثرة بعد ضمان التأهل للمرحلة الفاصلة، حيث يرغب الخواجة فى التأكيد على زعامة المجموعة والتصدر بفارق كبير عن أقرب المنافسين، بجانب امتلاك منتخب الجابون أكثر من لاعب محترف في أوروبا، وعلى رأسهم أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزى، لذا يرى كيروش أنها تجربة قوية للفراعنة بعد ضمان التأهل، بالإضافة إلى رغبة كيروش في تحسين ترتيب الفراعنة في تصنيف الفيفا قبل قرعة الدور الثانى بالتصفيات على أمل اقتحام قائمة الخمسة الكبار افريقيا.

وشهدت الساعات الماضية تركيز الجهاز الفني للمنتخب على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة أنجولا الأخيرة بالتصفيات، والتي انتهت بالتعادل الايجابى 2 / 2، حيث شاهد كيروش المباراة مع اللاعبين أكثر من مرة وحرص على شرح الأخطاء منعا لتكرارها في المباريات المقبلة.

ويعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام الجابون اليوم، أبرزها أكرم توفيق الظهير الأيمن للإيقاف بعد حصوله على إنذارين، وعبد الله السعيد للإصابة في العضلة الخلفية، وأحمد فتوح للإصابة فى الرباط الخارجي للركبة.