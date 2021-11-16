يوسف الحسيني يكشف تفاصيل زيارته لقرى أسوان المنكوبة:«ملايكة نازلين من السماء».. فيديو

/661607/يوسف-الحسيني-يكشف-تفاصيل-زيارته-لقرى-أسوان-المنكوبةملايكة-نازلين-من-السماء-فيديو
كشف الإعلامي يوسف الحسيني عن تفاصيل زيارته لقرى أسوان المنكوبة التي تضررت من السيول والامطار موضحا أنه تم التنسيق بشكل كامل من اجل اجراء زيارة لمحافظة اسوان من اجل رصد الواقع هناك بالصوت والصورة، والوصول للمناطق المنكوبة :" مضيفا ليس كمن سمع كمن رأى"، فما سمعناه شيء وما سنراه يختلف تماما.
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وأضاف انه تم العمل على التواصل مع المصادر من أجل الاسراع في عمل الزيارة سواء المحافظة او حزب مستقبل وطن او حياة كريمة وتنسيقية شباب الاحزاب ووزارة التضامن ومؤسسات أخرى معنية أيضا.
يوسف الحسيني يكشف تفاصيل زيارته لقرى أسوان المنكوبة
وتابع الحسيني اننا تجاهلنا كافة الصعوبات التي تم تحذيرنا منها موضحا أنه فور الوصول تم الذهاب إلى قرية الكوبانية، وهي من القرى المنكوبة، بجانب قرى أخرى ونجوع تم تعرضها للسيول.
وأشار ‘لى أن المفاجئة كانت تكمن في اهالي السوان واصفا اياهم " ملايكة نازلين من السماء"، موضحا ان أنهم على الرغم من المصاعب التي واجهوها إلى أنهم لم يكونوا منفعلين أو تسود عليهم حالة من الاستياء على الرغم أنها طبيعية ولن يكون عليهم لوم.
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