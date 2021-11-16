/661609/يوسف-الحسيني-يكشف-دور-حياة-كريمة-في-إعادة-إعمار-قرى-أسوان-المتضررة-من-السيول-فيديو

قام الاعلامي يوسف الحسييني بعمل جولة لقرية الكوبانية المتضررة من السيول والتي تتواجد غرب اسوان، حيث تم رصد المنازل والبيوت التي تم كسحها من قبل السيول وتم تدميرها للتحول إلى كومة من الطوب البالي المفروش على الأرض.

ووعد الحسيني خلال جولته بانه بعد شهور قليله حياة كريمة سيكون لها دور كبير في اعادة إعمارها، مطالبا الجميع بالتكاتف والمبادرة بالمساعدة، معطيا مثال بان منطقة بنبان بها 153 منزل منهار، مردفا:" لا نسعى لجمع التبرعات على الهواء مباشرة ولكن على كل واحد منا تحمل مسئوليته تجاه البلد ويقوم بدوره". يوسف الحسيني يكشف دور حياة كريمة في إعادة إعمار قرى أسوان المتضررة من السيول وتحدث الحسيني مع احد الأهالي حيث قال عم عبده احد المتضررين من السيول:" لا يوجد اي اصابة ولكن نسعى إلى الراحة لان الوضع أصبح سيء ومنازلنا تهدمت بالكامل".

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