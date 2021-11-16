/661616/استعراض-للخطوات-التي-ستحدث-لإعادة-بناء-وتعويض-أهالي-قرية-الكوبانية-فيديو

تحدث احد المواطنين مع الإعلامي يوسف الحسيني خلال جولته لتفقد اضرار السيوا على قرية الكوبانية بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل المحافظة من أجل رعاية متضرري موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة قبل عدة أيام.

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وقال انه تم رفع الاستعدات القصوى بعد أحداث يوم الجمعة من سيول وامطار مضيفا أن المنازل من الطوب اللبن ولم تقوى على المواجهة لذلك الخسائر كانت كبيرة.

وأوضح أنه بدءا من يوم الجمعهالماضي وبتوجيهات من المحافظ تم الانتشار في القرى والمرور على المنازل لبحث ما بها من تصدعات وترميمها.

استعراض للخطوات التي ستحدث لإعادة بناء وتعويض أهالي قرية الكوبانية

وأكد أنه ما تم انهياره سيتم بنائه من قبل شركات مقاولات متخصصه، لانجاز الامر في اسرع وقت.

وعن عمليات الاخلاء التي ستحدث للاهالي قال انها سوف تبدا اليوم من خلال اتوبيسات متنقلة تنقلهم لقرية العلاقي لحين الانتهاء من اعمال الترميم والتي ستأخذ 6 شهور.