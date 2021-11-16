/661596/عودة-محمود-تريزيجيه-لتدريبات-أستون-فيلا-الجماعية

عاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الجناح الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، لتدريبات الفريق الجماعية بعد غيابه عن الفريق من نهاية الموسم الماضي.

ويرص دوت الخليج التفاصيل:

ويعود تريزيجيه لتدريبات الفريق الإنجليزي أستون فيلا، بأول مرران يقوده ستيفين جيرارد، المدير الفني الجديد للفريق، ولاعب ليفربول السابق ومن أساطير نادي الريدز.

ويأتي غياب محمود تريزيجيه عن الفريق من الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، مع فريقه أمام ليفربول، والتي كان الإشتراك في كرة مع ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز.

وكان أستون فيلا أقال دين سميث الأسبوع الماضي بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد سبع هزائم، وتعادل وثلاثة انتصارات.

تصريجات ستيفن جيرارد

قاد جيرارد نادي غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الإسكتلندي الموسم الفائت منهيًا البطولة من دون أي خسارة"، كان الاول له في عشر سنوات.

وقال الدولي الانكليزي السابق "أستون فيلا نادٍ ذات تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الانكليزية وأنا فخور جدًا أن أصبح مدربه الجديد".

نتيجة مباراة ارسنال وأستون فيلا

حقق فريق ارسنال الفوز على فريق أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفي في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات معقل الفريق المدفعجي.

وسجل توماس بارتي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 23 ، وجاء الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لفريق المدفعجيه في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ضربة جزاء، وسجل سميث رو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وسجل فريق أستون فيلا الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة، عن طريق جاكوب رامسي من خلال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك أعلي يمين حارس أرسنال.

محمود تريزيجيه

وحل فريق أستون فيلا علي فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا ً، على ملعب الإمارات بمدينة لندن، وشارك الدولي المصري محمد النني في قائمة فريق المدفعجيه في خط الوسط، ولكن لم يشارك في اللقاء.

وفي الجانب المقابل يتواجد الفرعون محمود حسن تريزيجيه في الفريق الضيف، في الهجوم والذي يغيب عن ثفوف أستون فيلا من الموسم الماضي بسبب تعرثة لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.