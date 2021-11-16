عبد الحفيظ يكشف موعد وصول «معلول» و«بانون» و«ميكيسوني»

/661598/عبد-الحفيظ-يكشف-موعد-وصول-معلول-وبانون-وميكيسوني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يصلون القاهرة غداً بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مدير الكرة أن معلول وبانون سوف يصلان القاهرة عصر غدٍ، على أن يعود ميكيسوني بعدهما بعدة ساعات.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح ثنائي الفريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، راحة من مران اليوم بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة من أمس.

وعاد بيرسي تاو وديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال2022.

وحصل الثنائي على راحة من مران اليوم على أن ينتظما في مران غد في إطار تجهيزهما للارتباطات المقبلة للفريق.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.