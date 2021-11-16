/661599/رئيس-صحة-النواب-قانون-الجوائح-الصحية-خطوة-هامه-وأوجه-الشكر-للحكومة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، فى اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، من خلال وضع قواعد قانونية لهذه التدابير لتكون تحت مظلة التدابير ومواجهة الاوبئة.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس صحة النواب بشأن قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية ووجه رئيس صحة النواب، الشكر للحكومة وللجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، على التعاون المثمر فى إعداد وضبط صياغة القانون. وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى . وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس. كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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