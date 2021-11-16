/661602/الدكتور-خالد-بدوي-ينجح-في-توفير-مليون-ونصف-لمد-المناطق-المحرومة-بالابراهيمية-بمياه-الشرب

نجح الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، في توفير مليون ونصف لمد المناطق المحرومة بمركر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بمياه الشرب، وذلك لتوفير مياه الشرب الصالحة للمواطنين.

دوت الخليج

مياه الشرب بمركز الابراهيمية

وارسلت وزارة الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية، خطاباً إلي الدكتور خالد بدوي تفيد بالموافقة علي توفير مبلغ قيمته مليون وخمسمائة ألف جنية من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2021/2022 بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني، وسيتم استكمال باقي المبلغ المطلوب بالخطط القادمة فور توافر الاعتمادات المالية، وبناءً عليه تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاصدار التعليمات لمقر الشركة بمحافظة الشرقية للبدء في الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الإنتهاء والتنفيذ.

وكان الدكتور خالد بدوي قد نجح في الحصول على خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مركز الإبراهيمية بمحافظ الشرقية والقرى التابعة له، بالإضافة إلى أنه نجح أيضا في الحصول على 10 أسرة للعناية المركزة بمستشفى الإبراهيمية.

وأكد بدوي، أنه تم وضع خطة لإعادة تجهيز مستشفى الإبراهيمية مرة أخرى، موضحا أن هذه الخطوة الهامة والجادة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية؛ لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وفي سياق أخر، وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.