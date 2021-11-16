/661606/بطلة-إعلان-عمرو-دياب-تكشف-حقيقة-ارتباطهما-معجبة-به

ردت الموديل اللبنانية تيارا واهب، على أنباء ارتباطها بالهضبة عمرو دياب، والتي تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بعد أن نشر الهضبة صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها “اتقل وراضي”.

دوت الخليج يرصد حقيقة ارتباط عمرو دياب بالموديل اللبنانية تيارا واهب

وقال تيار واهب خلال لقائها مع برنامج The Insider: الصورة متعلقة في الإعلان، لا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا معجبة به وأعتقد أنه محبوب من الجميع، تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وبأن أتلقى منه نصائح رائعة، فهو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه”.

وأضافت: “شرف لي أني أتعرف عليه، والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي وأن أحصل على نصائح مهمة منه”.

في سياق أخر، طرح الفنان عمرو دياب منذ قليل، أحدث أغنيات ألبومه الجديد عيشني، والتي أتت بعنوان «ببتدى من الزيرو» ، وذلك بعد أيام عديدة من طرح البرومو الدعائي للأغنية.

وكان تصدر الهضبة كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي، للأغنية ، ويعد العمل من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، ومن المتوقع أن يتألق بها كباقي أغنيات الألبوم.

عمرو دياب يشعل حفل إكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري هائل

هذا وأشعل النجم الكبير عمرو دياب معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن بحفل ضخم شهد حضور جماهيري هائل تزامنا مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق ٣٠ أكتوبر.

وكان احتشد جمهور الهضبة في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.