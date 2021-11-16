«موسيماني» يحاضر لاعبي الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

/661608/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الفريق-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة سريعة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستعرض موسيماني مع لاعبي الفريق عدة نقاط وأمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة لضمان الاستمرار على نفس المستوي وتحقيق الانتصارات في الدوري.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.