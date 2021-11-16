/661611/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي- يلتقي-رئيس-الجمعية-الوطنية-المجرية

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية - المجرية تشهد تنامياً إيجابياً، ونرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – المجرية بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

العلاقات البرلمانية المجرية

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: مجلس النواب المصري قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية لتكون بمثابة قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

تحيامصر

في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – المجرية تشهد تنامياً إيجابياً، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – المجرية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي هذا الإطار، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاساً للعلاقات السياسية الراسخة والمتميزة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أبدى المستشار الدكتور حنفي جبالي اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول تجمع الفيشجراد.

من جانبه، رحب السيد/ لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية بوفد مجلس النواب المصري برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – المجرية، خاصة في شقها البرلماني، للبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من طفرة إيجابية، ومشيراً إلى رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، ومُبدياً ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.

وفي نهاية اللقاء، وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في دفتر توقيعات ضيوف الجمعية الوطنية المجرية، ثم قام السيد/ لاسلو كوفير باصطحاب سيادته والوفد البرلماني المصري المرافق في جولة تفقدية داخل البرلمان المجري .