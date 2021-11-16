/661614/بعد-الموافقة-النهائية-على-قانون-الجوائح-الصحيةالنواب-يرفع-جلساته-لـ28نوفمبر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

دوت الخليج ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري. ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. بعد الموافقة النهائية على قانون الجوائح الصحية..النواب يرفع جلساته لـ28نوفمبر وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، رئيس الجلسة العامة، أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذلك تمت الموافقة النهائية.

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