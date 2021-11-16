محافظ القليوبية: حياة كريمة تشمل كل القطاعات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة يتم تنفيذها فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، بواقع 36 قرية و148 عزبة وتابعا، وتشمل القطاعات التنموية التى من شأنها تحقيق حياة أفضل للمواطن وتحسين ظروف المعيشة والسعى لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية.





جاء ذلك فى اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة (حياة كريمة)، بحضور كل من نائبى المحافظ وسكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلى مجلس الوزراء ومؤسسة (حياة كريمة).

وأوضح المحافظ أن المبادرة تضمنت رفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجا وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى، علاوة على توفير فرص عمل وتدريب وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن تلك المشروعات تهدف فى المقام الأول إلى رفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى المستهدفة، فضلاً عن مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه جرى وضع الاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات، لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، ذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة تناول أى معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بمشروعات المبادرة حتى يتسنى التغلب عليها، من خلال تضافر الجهود بين المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى - المشرف على تنفيذ أعمال المبادرة - وجميع الجهات والأجهزة المختصة لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات لسرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد، لكى يتجسد الحلم على أرض الواقع وإحداث نقلة نوعية وحضارية فى حياة المواطنين المستفيدين من مشروعات المبادرة.

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيلياً لكل المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار مبادرة (حياة كريمة) ونسب تنفيذها وحجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.